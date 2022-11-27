Илья Авербух: «То, что Туктамышева поддерживает форму такого уровня – огромная заслуга великого тренера Алексея Мишина»

Хореограф, постановщик ледовых шоу прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Перми.

«Лиза выиграла два этапа Гран-при, хочется ее поздравить, она большая молодец, ждем ее выступлений на чемпионате страны.

То, что она поддерживает форму такого уровня, – огромная заслуга великого тренера Алексея Николаевича Мишина.

Я нарочито говорю слово «великий», такие тренеры, как Мишин и Тамара Николаевна Москвина, своим ребятам помогают всегда, это петербургская школа. Возле их катков я бы поставил отдельные памятники.

Что касается Лизы, думаю, любая победа дает сил, окрыляет», – сказал Авербух.

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