Илья Авербух: «То, что Туктамышева поддерживает форму такого уровня – огромная заслуга великого тренера Алексея Мишина»
Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал победу Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Перми.
«Лиза выиграла два этапа Гран-при, хочется ее поздравить, она большая молодец, ждем ее выступлений на чемпионате страны.
То, что она поддерживает форму такого уровня, – огромная заслуга великого тренера Алексея Николаевича Мишина.
Я нарочито говорю слово «великий», такие тренеры, как Мишин и Тамара Николаевна Москвина, своим ребятам помогают всегда, это петербургская школа. Возле их катков я бы поставил отдельные памятники.
Что касается Лизы, думаю, любая победа дает сил, окрыляет», – сказал Авербух.
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
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