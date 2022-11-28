Илья Авербух: «Трусова была бы главным активом прыжкового турнира, если бы сохранила прошлогоднюю форму»

Теги Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Александра Трусова Камила Валиева Софья Муравьева Аделия Петросян прыжковый турнир Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух назвал фаворитов чемпионата России по прыжкам, который пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что турнир пропустит Александра Трусова

«Трусова была бы главным активом этого турнира, если бы сохранила прошлогоднюю форму. Однако сейчас важно, что такой турнир вообще состоится – это отличная идея, интерес к ней велик.

Сложно сказать, кто теперь будет фаворитом. В конце концов, под вопросом участие Аделии Петросян… Но в целом тройным акселем у нас стабильно владеет Елизавета Туктамышева.

Также в число возможных фаворитов отнёс бы Софью Муравьеву. Ну, и Камила Валиева может побороться за победу, если восстановит четверной тулуп», – сказал Авербух.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные