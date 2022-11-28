Илья Авербух: «Трусова была бы главным активом прыжкового турнира, если бы сохранила прошлогоднюю форму»

Хореограф Илья Авербух назвал фаворитов чемпионата России по прыжкам, который пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что турнир пропустит Александра Трусова.

«Трусова была бы главным активом этого турнира, если бы сохранила прошлогоднюю форму. Однако сейчас важно, что такой турнир вообще состоится – это отличная идея, интерес к ней велик.

Сложно сказать, кто теперь будет фаворитом. В конце концов, под вопросом участие Аделии Петросян… Но в целом тройным акселем у нас стабильно владеет Елизавета Туктамышева.

Также в число возможных фаворитов отнёс бы Софью Муравьеву. Ну, и Камила Валиева может побороться за победу, если восстановит четверной тулуп», – сказал Авербух.