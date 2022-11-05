Ренат Лайшев: «Мне все говорили, что я тащу татар по знакомству, хотя, честно признаюсь, больше любил Медведеву и Щербакову»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил выступление Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани, где она лидирует после короткой программы.

– Камила излучает из себя уверенность. Она настоящий боец, с характером. Олимпиада еще больше закалила ее, подняла в глазах любителей спорта на новую высоту.

Хочется пожелать Камиле и другим девочкам успехов. Валиева – умница и молодец, в ее катании чувствуется высочайший уровень, несмотря на какие‑то ошибки, — отметил Лайшев.

– Валиева же не достигла пика своего развития?

– В Казани нет потолка. Мне все говорили, что я тащу татар по знакомству, хотя, честно признаюсь, больше любил Женю Медведеву и Аню Щербакову, ха-ха.

На самом деле, я ко всем девчонкам хорошо отношусь, всех люблю, – сказал Лайшев.

Загитову называют «татарской принцессой» и обожают в Казани, а она рассказывает о мусульманских традициях в семье и болеет за «Ак Барс»