Продюсер Яна Рудковская сравнила фигуристок Александру Трусову и Камилу Валиеву.

– Можно сказать, что Саша (Трусова) сейчас самая популярная фигуристка в мире?

– Абсолютно. Есть Камила Валиева, есть Аня Щербакова и есть Саша Трусова. Мы берем трех девочек, у каждой из которых своя история. Вокруг Камилы сейчас муссируется история с допингом. Я не считаю, что отрицательный кейс в пиаре невозможен. Но в плане спортивного кейса допинг – это всегда плохо.

С точки зрения маркетинга, когда говорят плохо про любую звезду, то о ней все равно говорят, все равно есть большой интерес. Потом уже всем плевать, было или не было. Любая, даже самая топовая новость живет один день. Но в спорте все, что связано с допингом, всегда с отрицательным финалом.

Камила Валиева – суперпопулярная фигуристка в мире и суперталант. Но кейс Саши основан на позитивном. В истории Камилы, к сожалению, есть отрицательный шлейф. Мы не знаем, чем закончится эта история. Я очень надеюсь, что она закончится положительно и Камилу оправдают.

С Сашей другая история. У нее интересная и насыщенная жизнь сейчас в спорте и в шоу, в которой каждый день что-то происходит новое. Полет под Киркорова, выбежавший фанат, заварушка с Первым каналом, – сказала Рудковская.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

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