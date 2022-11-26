Инна Гончаренко: «Муравьева показала очень хорошее компонентное катание. Туктамышева объективно уступила, но мне очень нравится ее программа»

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от женской произвольной программы на этапе Гран-при России в Перми.

Сегодня Софья Муравьева заняла первое место в короткой программе, Елизавета Туктамышева стала второй, Ксения Синицына – третьей.

«У Сони был очень выразительный прокат, она показала очень хорошее компонентное катание. Лиза сегодня объективно уступила, она допустила ошибку на каскаде, но мне очень нравится ее программа.

Синицына тоже была легка и прекрасна. В произвольной программе, думаю, будет серьезная борьба, Лиза будет стремиться отыграть первое место, произвольная программа была очень многообещающей», – сказала Гончаренко.

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