Инна Гончаренко: «Я думала, Муравьева будет первая, набор элементов у нее был сложнее. Возможно, рейтинг сыграл в отношении Туктамышевой»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о результатах женских соревнований на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми.

Победу одержала , второй стала , третьей – .

«Как и ожидалось, после короткой программы борьба в произвольной у девочек была напряженная. Лиза выступила для себя очень хорошо. Чисто проехала свою произвольную программу, очень профессионально дозировала эмоции. Судьи были достаточно щедры для нее, прокат был хороший. Мне в этом году очень нравится программа Лизы и видна работа в произвольной программе. Программа очень стильная, одухотворенная.

Хочется отметить Соню Муравьеву. Она показала большую спортивную стойкость характера. В процессе ее программы я думала, что Соня будет первая. Набор элементов у нее был сложнее: был каскад три-три, но судьи отмечали ее меньше – это то, что я заметила. Возможно, здесь рейтинг сыграл в отношении Елизаветы. Но соревнования завершились именно таким образом. Хотя для меня эти девочки были практически на равных, и трудно было бы кого-то отметить.

Небольшая разница в баллах у Елизаветы и Сони говорит нам о том, что уровень наших девочек очень высокий, и все борются практически на равных. Для меня программа Софьи была даже сложнее.

Со стороны мне казалось, что по идее, должна быть первой Муравьева, но выиграла Лиза. В каком-то моменте судьям она понравилась больше. Потом, у Лизы выше рейтинг, а Соня только штурмует вершины. А когда идет борьба на равных то, роль играет уже все, и имя спортсмена, в том числе.

Всех девочек нужно поздравить. В финал отбираются очень сильные спортсменки, и там будет что-то умопомрачительное», – сказала Гончаренко.

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