Елена Радионова: «Трусовой надо дать время на адаптацию. Вспомните, какая она была в начале сезона и сейчас – Саша сделала шаг вперед»

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова оценила форму Александры Трусовой, ранее занявшей второе место на этапе Гран-при России в Самаре.

– Как тренер как оцените форму Трусовой? Она больше прибавляет все‑таки?

– Я больше постановщик, конечно. Саша Трусова по сравнению с первым этапом сделала скачок, ее программы выглядели увереннее. Она вообще сама по себе выглядела уверенно, программы были накатанные.

Мне кажется, Сашу сейчас надо оставить в покое, дать ей спокойно подготовиться. У нее был сложный олимпийский сезон. А как мы знаем, многие фигуристы вообще заканчивают после Олимпийских игр. Что Трусова, что Камила Валиева находят в себе силы кататься дальше. В этот момент ни в коем случае не надо давить на девочек.

Понятно, что после такого сложного сезона всегда будет спад. Им просто нужно адаптироваться, они выросли, они поменялись в том числе и психологически, внутри себя они уже другие. Они уже не девочки, они уже девушки.

Надо дать время Саше на адаптацию. Я уверена, что у нее еще будет море побед. Вспомните, какая она была в начале сезона, на прокатах, и сейчас – Саша сделала шаг вперед.

– Есть проблемы с физической формой у Саши Трусовой. У Марка (Кондратюка) защемило спину. Это стечение обстоятельств? Или, может, какие‑то не совсем отлаженные тренировочные моменты?

– Я думаю, это просто синдром постолимпийского сезона, когда ты выдал все силы и резервы. Нужно время, чтобы снова вдохновиться, найти в себе мотивацию. Понятно, что она и сейчас есть у них, но когда ты готовишься к Олимпийским играм, у тебя сверхмотивация. Думаю, к чемпионату России все будут в стопроцентной готовности, – сказала Радионова.

Флагман в группе Трусовой – не Трусова! Сейчас это Самоделкина, которую не взяли в сборную на сезон