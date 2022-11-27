Евгений Семененко: «Баллы увидел – приятно. Пробить 300? Буду тренироваться, без этого никак»

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Перми.

«Только что баллы увидел – да, приятно. Пробить 300 баллов? Буду стараться. Буду тренироваться, без этого никак.

Когда уходил со льда, меня очень тепло встретили. Рад такой реакции, рад видеть улыбку на лицах тренеров.

Радует, что спортсмены нашей группы приходят болеть. Что публика приходит, это дает заряд положительных эмоций. Всем спасибо!

Мне очень понравилось тут выступать. Был тут первый раз, впечатления только положительные», – сказал Семененко в эфире Первого канала.

«Не зря я здесь находилась, я очень рада. У Жени тоже был перерыв, это был очень важный старт. Он проявил себя бойцом, порадовал публику и нас. Думаю, это только начало сезона – дальше будет показывать катание лучше», – добавила тренер Татьяна Мишина.