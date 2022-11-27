Семененко исполнил три четверных в произвольной программе на Гран-при России, Ковалев – два, Игнатов зашел на четыре, но справился с двумя

Фигуристы выступили с произвольными программами на этапе Гран-при России в Перми.

Артем Ковалев чисто исполнил четверной сальхов, каскады четверной тулуп – двойной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер; во второй половине – секвенцию тройной сальхов – двойной аксель, сольный тройной аксель и тройной флип.

Макар Игнатов начал прокат с четверного риттбергера, далее сделал четверной сальхов (коснулся руками льда), каскад тройной аксель – тройной тулуп, секвенцию четверной тулуп – двойной аксель. Во второй половине программы – четверной тулуп (степ-аут), каскад аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной флип.

Илья Яблоков исполнил тройной риттбергер, четверной тулуп, тройной аксель, каскады тройной лутц – тройной тулуп, тройной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной флип, секвенцию тройной риттбергер – двойной аксель.

Алексей Ерохов допустил ошибку на четверном риттбергере (степ-аут), чисто исполнил четверной сальхов, на четверном тулупе вновь допустил степ-аут, с тройного акселя упал. Далее чисто исполнил два каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной флип.

Евгений Семененко чисто откатал программу с тремя четверными прыжками. Он исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, сольный четверной тулуп, секвенцию тройной аксель – двойной аксель, каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной флип, тройной риттбергер.