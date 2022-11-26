Евгений Семененко: «Сегодня я пытался настроиться так же, как в Пекине. Получается, что олимпийский опыт мне помог»

Фигурист Евгений Семененко заявил, что олимпийский опыт помог ему на этапе Гран‑при России в Перми, где он выиграл короткую программу.

«Сегодня был почти максимум в плане непрыжковых элементов. Дальше уже только усложнение в техническом плане. Рассматривается ли это в короткой программе? Думаю, да. После травмы я уже выполнял сложные квады. Но пока не ставим их не столько из‑за стабильности, сколько из‑за ноги. Есть моменты, когда беспокоит.

Но пока то, что стоит в программе, делаю безболезненно. Ждать ли риттбергера в произвольной? Вряд ли. Не знаю, все может быть.

Сейчас мне было особо приятно выступать, потому что была Татьяна Николаевна Мишина. Это давало особую мотивацию, я ее обрадовал. Это хорошо, что короткая программа в ее присутствии была исполнена максимально успешно.

Раньше мне было непривычно выступать последним. Но тут повлиял опыт Олимпиады (в Пекине, где Семененко занял 8-е место – Sports.ru), потому что там я выступал последним в произвольной программе в разминке.

На тот момент мне удалось хорошо настроиться, а раньше этого не удавалось. Сегодня я пытался настроиться так же, как на Олимпиаде. Получается, что олимпийский опыт мне помог.

Есть положительные и отрицательные стороны в том, что парней ставят последним видом на Гран‑при. Отрицательный что не получается посмотреть другие виды.

Пермь – новый город, я здесь впервые. Публика хорошо поддерживала, было немало народа. Все фигуристы этому рады, что приходят, смотрят и болеют», – сказал Семененко.

⚡ Семененко выиграл короткую программу на Гран-при России в Перми, Ерохов – 2-й, Яблоков – 3-й