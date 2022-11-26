Татьяна Мишина: «Ошибка на дорожке немного сбила эмоциональный настрой Туктамышевой. Нужно забыть и настраиваться на завтра»

Тренер Татьяна Мишина оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Перми.

Сегодня фигуристка набрала 78,74 балла и заняла второе место в короткой программе.

«У нее была обидная ошибка на дорожке шагов, в остальном превосходно прокаталась. Отличный аксель, каскад – все прыжковые элементы сделала.

А вот дорожка немного сбила ее эмоциональный настрой в конце, но я думаю, что это никак не повлияло на ее настроение, потому что основанная часть была выполнена на «отлично».

Подобные ошибки случаются – ничего страшного. В короткой отставание очень маленькое – все будет решаться в произвольной программе. Все, что было сегодня, нужно забыть и настраиваться на завтра», – сказала тренер.

Также Мишина высказалась о победе Евгения Семененко в мужской короткой программе.

«Все, что было запланировано, получилось, но пока еще рано сильно радоваться – впереди произвольная программа. Сегодня все сделано на максимальном уровне.

Женя сказал, что хотел меня порадовать? Ему удалось это сделать. Ждем завтрашний день с оптимизмом», – сказала Мишина.

«Споткнулась, потому что наслаждалась катанием». Туктамышева отстала из-за ошибки – а за что свист на оценках?