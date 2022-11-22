Авербух об этапе Гран-при России в Перми: «Я бы не говорил, что Туктамышева – бесспорный фаворит»

Хореограф Илья Авербух рассказал, каких фигуристок считает фаворитками этапа Гран-при России в Перми.

«Я бы не говорил, что Туктамышева – бесспорный фаворит. Та же имеет в своем арсенале насыщенную программу с четверными прыжками, Муравьева тоже исполняет сложные элементы. Шансы равны у всех девочек.

Конечно, будет интересно посмотреть за Лизой, мы давно работаем вместе. Болею и переживаю за нее», – сказал Авербух.

Соревнования пройдут 26-27 ноября.

Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов