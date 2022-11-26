Катарина Гербольдт: «Муравьева – одна из немногих, кто катается с душой. Плющенко был, есть и будет сильным тренером, у меня сомнений не было»

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о победе Софьи Муравьевой в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми.

«Я помню и знаю Соню с детства, так как она раньше занималась в ЦСКА. Она уже тогда выделялась своим катанием, своим умением донести образы, она очень артистична.

В последнее время это большая редкость, потому что многие сейчас бегают за элементами, а она все-таки одна из немногих, кто катается с душой, с пониманием.

То, что Евгений (Плющенко) был, есть и будет сильным тренером, у меня никогда сомнений не было. Нам повезло, у нас были хорошие учителя, все перенималось годами, и наш тренер до сих пор показывает, что его методика одна из лучших, поэтому не знаю, кто сомневался в нем.

У Сони и Лизы (Туктамышевой) примерно одинаковый контент, поэтому три балла не настолько недосягаемый отрыв. Я думаю, что все решит произвольная программа. Кто психологически более устойчивый, тот и победит завтра», – сказала Гербольдт.