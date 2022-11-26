Александр Жулин: «Туктамышева, к сожалению, немножко напачкала в каскаде, поэтому абсолютно заслуженное первое место Муравьевой»

Теги сборная России Александр Жулин Елизавета Туктамышева женское катание Софья Муравьева Серия Гран-при России На призы губернатора Пермского края Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал итоги женской короткой программы на этапе Гран-при России в Перми.

Первое место заняла Софья Муравьева, второе – Елизавета Туктамышева.

«Я видел только выступления Туктамышевой и Муравьевой. Очень хорошие выступления, два сильных проката. 

Елизавета Туктамышева, к сожалению, немножко напачкала в каскаде, поэтому абсолютно заслуженное первое место Муравьевой», - сказал Жулин.

«Споткнулась, потому что наслаждалась катанием». Туктамышева отстала из-за ошибки – а за что свист на оценках?

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