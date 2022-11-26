Александр Жулин: «Туктамышева, к сожалению, немножко напачкала в каскаде, поэтому абсолютно заслуженное первое место Муравьевой»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал итоги женской короткой программы на этапе Гран-при России в Перми.

Первое место заняла Софья Муравьева, второе – Елизавета Туктамышева.

«Я видел только выступления Туктамышевой и Муравьевой. Очень хорошие выступления, два сильных проката.

Елизавета Туктамышева, к сожалению, немножко напачкала в каскаде, поэтому абсолютно заслуженное первое место Муравьевой», - сказал Жулин.

«Споткнулась, потому что наслаждалась катанием». Туктамышева отстала из-за ошибки – а за что свист на оценках?