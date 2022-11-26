Анастасия Мишина: «Наверное, сегодня мы берегли силы для произвольной программы, поэтому не выложились на полную»

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили прокат в короткой программе на шестом этапе Гран-при России в Перми.

– Вижу, что немножко недовольны. Расскажите – чем?

Мишина: Наверное, мы берегли силы для произвольной программы, поэтому сегодня не выложились на полную.

– Что не получилось, что получилось, чем довольны?

Галлямов: Хочу сказать, что получилось порадовать болельщиков. Надеюсь, вы рады, что мы вам смогли принести небольшой праздник в эти выходные дни. А неполученное уже компенсируем завтра.

– Настя, ты поменяла юбку на платье. Какая тебе больше нравится – эта или старая?

Мишина: Конечно, я учитываю пожелания Максима Транькова.

– Это были не только мои пожелания. Теперь платье смотрится ярче. Саш, а тебе понравилось?

Галлямов: Конечно, изменение пошло в лучшую сторону. Настя стала еще краше. Сложно придумать, как можно сделать еще лучше.

– Все-таки, что случилось на сальхове?

Мишина: Я не знаю, оправданий можно найти много. Например, что юбка занесла. Но на самом деле просто не получилось, будем исправлять.

– Значит, вы будете еще более злыми перед произвольной?

Мишина: Злыми вряд ли, скорее – собранными, – рассказали Мишина и Галлямов в эфире Первого канала.

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