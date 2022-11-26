Александр Галлямов: «Неделю назад получил микротравму ноги. Прыгать получается, вращения пока не самым лучшим образом»

, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, что неделю назад получил травму ноги.

Фигуристы лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Перми.

«Что с ногой? Микротравма была неделю назад получена. Пытался залечить. Прыгать получается, вращения пока не самым лучшим образом.

Помарки были, но все бывает, лед скользкий. Никто от этого не застрахован. Забудем, воспримем как обычную ситуацию, которой не надо придавать значения.

После проката ухмыльнулись просто, поедем завтра произвольную дальше. Нам нужно однозначно выступить с произвольной программой, мы не зря же сюда приехали.

Подготовимся, отдохнем и выступим завтра», — сказал Галлямов.