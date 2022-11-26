Дмитрий Евгеньев: «Мухортова тренируется три полноценных дня после сильной температуры. Она на морально-волевых сегодня пахала»

Пара Анастасия Мухортова и прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России (2-е место).

Евгеньев: Публика на высоте, нам всегда очень нравится выступать на подобного рода мероприятиях. По сравнению с юниорскими соревнованиями, где мы участвовали, разница колоссальная. Очень приятно, как после каждого элемента, на разминке, еще даже когда не начался прокат, тебе аплодируют. Это очень приободряет.

– А что насчет самого проката?

Мухортова: Пока смутно понимаю, что он произошел. Я прихожу в себя, видела чуть-чуть замедленные повторы, видела, Дима рядом со мной катался, ха-ха.

Евгеньев: Чисто символически.

Мухортова: Рабочий прокат, учитывая некоторые обстоятельства, которые сложились. Такие помарки простительны сегодня.

– Что за обстоятельства?

Евгеньев: Последняя неделя выдалась очень тяжелой. Настя тренируется буквально три полноценных дня после сильной температуры. Она на морально-волевых сегодня пахала.

Мухортова: На Димину долю выпало непростое испытание совладать с партнершей после почти недельного отсутствия.

Евгеньев: Для такого состояния достойное выступление. Конечно, не обошлось без косяков, мы сами не очень довольны. Но даем себе поблажку, учитывая состояние.

Мухортова: Не поблажку, скорее, относимся к этому с пониманием.