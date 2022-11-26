Матвей Янченков: «Есть ошибки, будем стараться над ними работать. Дальнейшие планы — выйти на произвольную программу и откатать чисто»

и Матвей Янченков оценили выступление в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми (3-е место).

Янченков: Впечатления только положительные. Есть ошибки, будем стараться над ними работать. Дальнейшие планы — выйти на произвольную программу и откатать чисто.

Хорошие впечатления от проката — от публики, ото льда, все нравится. Мы не переставали готовиться, как первый этап начался, так и шли. У нас были разгрузочные дни, но всегда на катке, всегда тренировались. Сложно ли выступать дома? Наоборот, даже легче. Публика своя. Лед свой, город свой. Все свое!

Чикмарева: Почему ошибка случилась? Ошибки у всех бывают.

Янченков: Сегодня так сложилось, значит, сегодня так нужно было.

Чикмарева: Тяжело ли было участвовать в серии Гран-при и среди взрослых, и среди юниоров? Не особо тяжело, просто шли соревнования подряд. Если бы выступали только по юниорам, то в других соревнованиях тоже бы участвовали.