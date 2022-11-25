Гран-при Финляндии. Гиларди и Амброзини, Смирнова и Сияница, Метелкина и Паркман покажут произвольные программы

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26 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в финском Эспоо пары представят произвольные программы. После короткой лидируют итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

Гран-при Финляндии

Эспоо, Финляндия

Пары

Произвольная программа

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) 

2. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) 

3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) 

4. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) 

Вторая разминка

5. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) 

6. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия) 

7. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США) 

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) 

Положение после короткой программы

1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 67,31

2. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США) – 63,01

3. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия) – 62,59

4. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 62,46

5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 56,41

6. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 47,97

7. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 45,79

8. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 44,36

Расписание шестого этапа Гран-при в Финляндии: там выступят Хендрикс, Кихира, Малинин, Губанова и Квителашвили

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