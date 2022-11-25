Гран-при Финляндии. Гиларди и Амброзини, Смирнова и Сияница, Метелкина и Паркман покажут произвольные программы
26 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в финском Эспоо пары представят произвольные программы. После короткой лидируют итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
Гран-при Финляндии
Эспоо, Финляндия
Пары
Произвольная программа
Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)
2. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)
4. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
Вторая разминка
5. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
6. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)
7. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)
8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Положение после короткой программы
1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 67,31
2. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США) – 63,01
3. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия) – 62,59
4. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 62,46
5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 56,41
6. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 47,97
7. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 45,79
8. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 44,36
Расписание шестого этапа Гран-при в Финляндии: там выступят Хендрикс, Кихира, Малинин, Губанова и Квителашвили
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