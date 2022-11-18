Кубок Варшавы. Гиларди и Амброзини, Голубева и Мур, Рошер и Шустер представят произвольные программы
19 ноября в Польше на Кубке Варшавы по фигурному катанию спортивные пары покажут произвольные программы. После короткой лидируют итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.
Польша, Варшава
Пары
Произвольная программа
Начало – 13.10 по московскому времени.
Первая разминка
3. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
Вторая разминка
6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Третья разминка
7. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)
8. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)
9. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
Четвертая разминка
10. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
11. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
12. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
13. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Положение после короткой программы
1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 65,79
2. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 63,62
3. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 63,11
4. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 60,71
5. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 53,65
6. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция) – 53,46
7. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 53,15
8. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 48,30...
11. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 42,94
Расписание Кубка Варшавы: там выступят Куракова, Шотт, Грассль, Аймо, Наумов, Гиларди и Амброзини
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