Кубок Варшавы. Гиларди и Амброзини, Голубева и Мур, Рошер и Шустер представят произвольные программы

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19 ноября в Польше на Кубке Варшавы по фигурному катанию спортивные пары покажут произвольные программы. После короткой лидируют итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Польша, Варшава

Пары

Произвольная программа

Начало – 13.10 по московскому времени.

Первая разминка

3. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) 

Вторая разминка

6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) 

Третья разминка

7. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) 

8. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция) 

9. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) 

Четвертая разминка

10. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) 

11. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) 

12. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) 

13. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) 

Положение после короткой программы

1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 65,79

2. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 63,62

3. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 63,11

4. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 60,71

5. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 53,65

6. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция) – 53,46

7. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 53,15

8. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 48,30...

11. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 42,94

Расписание Кубка Варшавы: там выступят Куракова, Шотт, Грассль, Аймо, Наумов, Гиларди и Амброзини

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