Гран-при Финляндии. Метелкина и Паркман, Ефимова и Бломмарт, Гиларди и Амброзини покажут короткие программы

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25 ноября в финском Эспоо стартует заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Спортивные пары выступят с короткими программами. 

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

Гран-при Финляндии

Эспоо, Финляндия

Пары, короткая программа

Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)

2. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

3. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)

4. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)

Вторая разминка

5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

6.  Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)

7. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

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