Гран-при Финляндии. Метелкина и Паркман, Ефимова и Бломмарт, Гиларди и Амброзини покажут короткие программы
25 ноября в финском Эспоо стартует заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Спортивные пары выступят с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
Гран-при Финляндии
Эспоо, Финляндия
Пары, короткая программа
Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
2. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
3. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)
4. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)
Вторая разминка
5. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
6. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)
7. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)
8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
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