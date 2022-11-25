Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». Семененко, Игнатов, Ерохов, Яблоков, Ковалев выйдут на лед с короткими программами

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26 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми мужчины выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Женщины

Короткая программа

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Владимир Кузнецов

2. Максим Варакин

3. Егор Коваленко

4. Матвей Ветлугин

5. Владимир Ощепков

6. Даниил Постарнаков

Вторая разминка

7. Алексей Ерохов

8. Артем Алейников

9. Макар Игнатов

10. Илья Яблоков

11. Артем Ковалев

12. Евгений Семененко

Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

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