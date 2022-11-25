Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». Туктамышева, Муравьева, Синицына, Фролова, Горбачева представят короткие программы
26 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми женщины покажут короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
«На призы губернатора Пермского края»
Пермь
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
2. Екатерина Скулкина
3. Вероника Малышева
4. Екатерина Анисимова
5. Виктория Федянина
Вторая разминка
6. Анна Фролова
7. Ксения Говорова
9. Виктория Нестерова
10. Софья Муравьева
Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
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