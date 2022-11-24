Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». КМС. Юрова, Щербинина, Лабутина, Петрова, Коробицина выйдут на лед с произвольными программами

25 ноября в Перми на этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров будут разыграны медали в соревнованиях девушек. После короткой программы лидирует Алиса Юрова.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Юниорки, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Арина Данилова

2. Софья Назарова

3. Арина Кудлай

4. Стефания Виличко

5. Мария Механич

6. Алина Кулак

Вторая разминка

7.

8. Ирина Мигаленя

9. Варвара Кравчина

10. Мария Гордеева

11. Мария Красноженова

12. Валерия Зорина

Третья разминка

13. Екатерина Ципухина

14. Таисия Коробицина

15. Агата Петрова

16. Елизавета Лабутина

17. Таисия Щербинина

18. Алиса Юрова

После короткой программы

1. Алиса Юрова – 65,74

2. – 64,79

3. Елизавета Лабутина – 63,96

4. Агата Петрова – 63,76

5. Таисия Коробицина – 62,91

6. Екатерина Ципухина – 62,66

7. Валерия Зорина – 60,40

8. Мария Красноженова – 60,08

9. – 57,73

10. Варвара Кравчина – 57,08

11. Ирина Мигаленя – 55,84

12. Камилла Нелюбова – 55,70

13. Алина Кулак – 49,75

14. Мария Механич – 48,74

15. Стефания Виличко – 47,53

16. Арина Кудлай – 46,88

17. Софья Назарова – 46,40

18. Арина Данилова – 45,47