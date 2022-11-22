Яна Рудковская: «Самое сложное у Муравьевой – это травмы. Я очень верю в ее катание и считаю, что компоненты Сони должны быть выше»

Продюсер Яна Рудковская высказалась о фигуристке , которая выступит на этапе Гран-при России в Перми 26-27 ноября.

– Было опасение, что можем потерять Соню Муравьеву, потому что долго не выступала. Хорошо, что увидели ее в Москве, она прыгает тройной аксель. Как она сейчас чувствует себя?

– Сонечка – боец. Повторюсь, что она начала прыгать тройной аксель только за неделю до Гран‑при России. Мы очень переживали. Когда человек хочет, но физически не может, это очень тяжело. Она немного не верила в себя.

Каждый давал ей напутствие. Когда она уезжала на Гран‑при, я подошла к ней и немножко так тряханула ее за плечи. Я сказала ей: «Соня, я в тебя очень верю. Я вообще мало кому такие вещи говорю, поэтому я очень хочу, чтобы ты знала, что моя вера должна очень помочь тебе. Ты должна верить в свои силы».

Соня посмотрела на меня и ответила: «Я верю в свои силы». Говорю, обещай мне сделать два тройных акселя. И она сделала.

– В каком состоянии она едет на этап Гран‑при в Пермь? Не было ли проблем после выступления в Москве?

– Самое сложное у Сони – это травмы. Это такая сильная девочка, что если она прыгает что‑то на тренировках, она однозначно это сделает на соревнованиях. Она очень стабильная.

Я очень верю в ее катание и считаю, что компоненты Муравьевой должны быть выше. Мы работаем над тем, чтобы были компоненты, которая она должна заслуживать во взрослом катании. Она конкурентоспособна быть в тройке во взрослом турнире.

– Здоровье ей сейчас позволяет?

– Я надеюсь, что будет достойное выступление, мы идем к этому, – сказала Рудковская.