Александр Голубев: «Когда я пришел в фигурное катание, у меня был кумир – Плющенко. Потом им стал Чен»

Фигурист Александр Голубев прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Перми.

«Ощущения от победы приятные, доволен собой. Но получилось не все. Если брать техническую часть, то в целом нормально. Но по компонентам и второй оценке очень много, что не понравилось – ни мне, ни тренеру. Я специально решил сосредоточиться на прыжках.

Почему такой прогресс по сравнению с предыдущим этапом? Достаточно долгое время не катался и не выступал из-за травмы. На том этапе был мой первый выход после перерыва, к сожалению, не получился. Поработали, уже лучше.

Сейчас я тренируюсь в Петербурге в школе имени Тамары Николаевны Москвиной под руководством Вероники Дайнеко. Так сложились обстоятельства. Это произошло буквально три-четыре месяца назад. Прогресс ощущается, Вероника Анатольевна – очень опытный тренер. Сознательно шел к этому специалисту. С Петром Гуменником нет никакой конкуренции, этот спортсмен на порядок выше, чем я. Я тянусь за ним.

В Петербурге в основном один, родители приезжают, помогают. Вообще я пришел в фигурное катание в 5 лет, у меня был кумир – Евгений Плющенко. Потом им стал . Начинал в Нижнем Новгороде, в 10-11 лет переехал в Москву, потом в Питер. Был у нескольких тренеров – у , , Ксении Ивановой», – сказал Голубев.