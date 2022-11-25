Туктамышева о том, смогла ли бы встать в пару на «Ледниковом периоде»: «Я бы как минимум попробовала»

Чемпионка мира 2015 года рассказала, привлекает ли ее работа на телевидении, и ответила на вопрос возможном участии в шоу «Ледниковый период».

– Некоторые твои коллеги, например, Щербакова, Синицина и Кацалапов, с головой уходят в телевидение. Не хотелось попробовать себя на экране в постолимпийский сезон?

– Мне кажется, я это успею сделать, когда закончатся силы или мотивация в фигурном катании и профессиональном спорте. Потому что для меня это до сих пор на первом месте и остается важным.

– Как думаешь, смогла бы встать с кем-то в пару на ? Или видишь в парном катании явные минусы?

– Я бы как минимум попробовала. Боюсь ли я кататься в паре? Пожалуй, боюсь. Но надо же перебарывать свои страхи! Даже если в итоге ничего не выйдет... По крайней мере совесть будет чиста: не струсил, попытался, – сказала Туктамышева.