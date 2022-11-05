Костомаров о Щербаковой в роли ведущей: «У нее есть талант, и она умеет разговаривать, очень быстро схватывает это все»

Олимпийский чемпион в танцах на льду оценил работу в роли ведущей шоу .

«Она молодец – потрясающая девчонка, спортсменка, фигуристка, олимпийская чемпионка.

К тому же у нее есть талант, и она умеет разговаривать, очень здорово и быстро схватывает это все, а ведь это абсолютно другое направление после спорта – и ей это все удается», – сказал Костомаров.