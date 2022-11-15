Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Учусь работать на камеру, держаться уверенно, четко формулировать мысли, а не просто тараторить заученный текст»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась о работе ведущей в шоу «Ледниковый период».

– Можно ли сказать, что после Игр ваша жизнь кардинально поменялась?

– Думаю, да. Могу так сказать: Олимпиада – главный турнир в жизни спортсмена, поэтому, вне зависимости от результата, жизнь делится на «до» и «после».

Если говорить о самых ярких воспоминаниях с Игр, то это безусловно окончание произвольной программы, осознание, что все задуманное получилось, и награждение. Еще выделила бы весь период подготовки к турниру, мы довольно рано прилетели в Пекин и долго тренировались под пристальным вниманием судей и журналистов.

– Что именно изменилось после возвращения из Пекина?

– Я стала пробовать себя в других сферах. Пытаюсь понять, что мне интересно, и экспериментировать. Самый крупный проект сейчас – «Ледниковый период». Съемки могут быть с утра до вечера несколько дней подряд, плюс все из того, что я там делаю, – новое для меня: пришлось учиться работать с «ухом», записывать подводки. Учусь работать на камеру, держаться уверенно, четко формулировать мысли, а не просто тараторить заученный текст. Впервые в жизни я не отвечаю на вопросы, а сама их придумываю.

Я достаточно закрытый человек, заводить новые знакомства для меня тяжело. «Ледниковый период» учит быть более раскрепощенной. Думаю, даже если в будущем выберу не публичную профессию, навыки, которые получу тут, мне пригодятся, – сказала Щербакова.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой