Илья Авербух: «Если Щербакова захочет продолжать, у нее есть все возможности , чтобы стать высокопрофессиональной ведущей»

Продюсер «Ледникового периода» поделился мнением о работе и Анны Щербаковой в качестве ведущих проекта.

«Я считаю, что девочки блестяще справились. Алина растет как ведущая, прибавляет и прибавляет. просто с лету уловила этот жанр.

Я думаю, что, если она захочет продолжать, у нее есть все возможные и невозможные возможности для того, чтобы стать высокопрофессиональной ведущей. Она быстро ориентируется, импровизирует. В общем, я думаю, что девчонки обе молодцы.

Специально не противопоставляли их друг другу, каждой из них доверяли отдельные эфиры, чтобы они чувствовали себя спокойно. У каждой из них есть свой темперамент, свой темпоритм.

Я считаю, что «Ледниковый период» – это проект, который объединяет. Он дает возможность новых ступеней, нового движения – это очень важно. Он объединяет нас с нашим великим поколением. , , , наши юные девочки, становящиеся ведущими, , ставший просто высокопрофессиональным ведущим, претендующим на получение ТЭФИ уже не первый год.

«Ледниковый период» – это сумасшедший плацдарм для многих, и я думаю, что они все используют его очень хорошо», — сказал Авербух.

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