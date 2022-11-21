Илья Авербух: «Если Щербакова захочет продолжать, у нее есть все возможности , чтобы стать высокопрофессиональной ведущей»
Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух поделился мнением о работе Алины Загитовой и Анны Щербаковой в качестве ведущих проекта.
«Я считаю, что девочки блестяще справились. Алина растет как ведущая, прибавляет и прибавляет. Аня Щербакова просто с лету уловила этот жанр.
Я думаю, что, если она захочет продолжать, у нее есть все возможные и невозможные возможности для того, чтобы стать высокопрофессиональной ведущей. Она быстро ориентируется, импровизирует. В общем, я думаю, что девчонки обе молодцы.
Специально не противопоставляли их друг другу, каждой из них доверяли отдельные эфиры, чтобы они чувствовали себя спокойно. У каждой из них есть свой темперамент, свой темпоритм.
Я считаю, что «Ледниковый период» – это проект, который объединяет. Он дает возможность новых ступеней, нового движения – это очень важно. Он объединяет нас с нашим великим поколением. Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Александр Жулин, наши юные девочки, становящиеся ведущими, Алексей Ягудин, ставший просто высокопрофессиональным ведущим, претендующим на получение ТЭФИ уже не первый год.
«Ледниковый период» – это сумасшедший плацдарм для многих, и я думаю, что они все используют его очень хорошо», — сказал Авербух.
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