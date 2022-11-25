Туктамышева о четверном тулупе: «Если я готова ментально к прыжку, то могу его «натренировывать» постоянно. Сейчас этот барьер потихонечку перебарывается»

Чемпионка мира 2015 года рассказала о работе над четверным тулупом.

«Я сейчас пытаюсь «напрыгивать» четверной тулуп, сделать этот прыжок более-менее стабильным. Это, конечно, сложно, потому что это непростой элемент.

От чего он зависит? В совокупности от головы и от формы, но для меня больше – от головы, конечно. Если я готова ментально к прыжку, то я могу его «натренировывать» постоянно, каждый день. Сейчас я рада, что этот барьер потихонечку перебарывается.

Потому что заставлять меня что-то делать, когда я к этому не готова, очень сложно. Я не такой человек, который будет по приказу что-то выполнять», – сказала Туктамышева.