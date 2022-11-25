Александр Жулин: «Восхищен Туктамышевой, которой 25 лет. Даже страшно произносить цифру на фоне происходящего в женском катании»

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о выступлении российской фигуристки .

«Очень понравилось выступление Туктамышевой в Москве. Я восхищен девушкой, которой 25 лет. Даже страшно произносить цифру на фоне того, что вообще сейчас происходит в женском одиночном катании.

Она блистательно откаталась. Два тройных акселя, было одно падение. Преклоняюсь перед Лизой и ее тренером Алексеем Николаевичем Мишиным. Это очень крутые люди, побольше бы таких», – сказал Жулин.