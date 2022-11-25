Александр Жулин: «Восхищен Туктамышевой, которой 25 лет. Даже страшно произносить цифру на фоне происходящего в женском катании»

Теги сборная России Александр Жулин Елизавета Туктамышева женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о выступлении российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Очень понравилось выступление Туктамышевой в Москве. Я восхищен девушкой, которой 25 лет. Даже страшно произносить цифру на фоне того, что вообще сейчас происходит в женском одиночном катании.

Она блистательно откаталась. Два тройных акселя, было одно падение. Преклоняюсь перед Лизой и ее тренером Алексеем Николаевичем Мишиным. Это очень крутые люди, побольше бы таких», – сказал Жулин.

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