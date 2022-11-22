Татьяна Тарасова: «Секрет долголетия Туктамышевой – в таланте и трудолюбии. Почему другие не держатся так долго? Наверное, не хотят»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила причины успешных выступлений Елизаветы Туктамышевой.

Ранее 25-летняя фигуристка одержала победу на четвертом этапе Гран‑при России в Москве.

«Да, я была в восторге после выступления Туктамышевой на этапе Гран‑при в Москве. Секрет ее долголетия – в таланте и трудолюбии.

Почему другие не держатся так же долго? Наверное, не хотят. Каждый свою жизнь живет как считает нужным», – сказала Тарасова.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!