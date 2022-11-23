Станислава Константинова: «Очень радует Туктамышева, она кумир для всех девчонок, которые катаются и хотят долгую карьеру»
Бронзовый призер Универсиады Станислава Константинова назвала чемпионку мира Елизавету Туктамышеву кумиром для юных фигуристок.
– Следишь за этапами Гран‑при по фигурному катанию?
– Конечно. Слежу и периодически комментирую. Как не следить!
– Можешь выделить фаворита у женщин?
– Все примерно одного уровня. Кого‑то отдельно не выделю. Очень радует Лиза Туктамышева, она кумир для всех девчонок, которые катаются и хотят долгую карьеру.
– Увидим тебя на чемпионате России по прыжкам в Санкт‑Петербурге в качестве зрителя?
– Да, приду поболеть обязательно, – сказала Константинова.
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
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