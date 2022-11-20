Матвей Ветлугин: «Локальная мечта – снова вернуться, показать себя во время проката и новую программу. Такая мечта у меня сегодня и вчера сбылась»

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при России в Самаре (5-е место).

«Болельщикам самарского спорткомплекса спасибо! Впервые в жизни вчера и сегодня услышал овации после своего выступления. До этого это можно было назвать аплодисментами, а ту поддержку, которую они оказывали во время проката... Она компенсировала отсутствие сил из-за неабсолютной готовности.

Неабсолютная готовность означает, что летом у меня была операция. Когда проходили контрольные прокаты юниоров, я мечтал о том, чтобы вернуться на лед. Когда проходили контрольные прокаты взрослых, мне бы очень хотелось, чтобы при выходе на лед у меня бы не болела нога хотя бы на таких элементах, как скоба и чоктау.

Когда начались первый-второй этап, я надеялся на то, что нога перестанет болеть во время вращений. Когда стартовали третий-четвертый этапы, я начал прыгать. Вот и все, у меня было три недели. Так что это неабсолютная готовность.

Локальная мечта – снова вернуться, снова показать себя во время проката, показать новую программу, над которой мы очень долго работали – над выбором музыки, постановкой – с и Елизаветой Навиславской, а потом с ювелирной обработкой . А вообще это все гениальная идея . Вот такая локальная мечта у меня сегодня и вчера сбылась», – сказал Ветлугин.