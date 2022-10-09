Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов

С 21 по 23 октября пройдет первый этап Гран-при России – «Золотой конек Москвы». Sports.ru представляет расписание соревнований.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Москва

22 октября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13:30

Женщины, короткая программа

15:00

Пары, короткая программа

17:30

Мужчины, короткая программа

18:50

23 октября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13:00

Пары, произвольная программа

14:45

Женщины, произвольная программа

16:45

Мужчины, произвольная программа

18:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала.

Состав участников

Женщины: , .

Мужчины: , , Александр Самарин, Глеб Лутфуллин.

Пары: – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина – Андрей Багин.

Полный состав участников будет объявлен позже.

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