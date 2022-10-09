Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов
С 21 по 23 октября пройдет первый этап Гран-при России – «Золотой конек Москвы». Sports.ru представляет расписание соревнований.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
1-й этап
Золотой конек Москвы
Москва
22 октября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
13:30
Женщины, короткая программа
15:00
Пары, короткая программа
17:30
Мужчины, короткая программа
18:50
23 октября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
13:00
Пары, произвольная программа
14:45
Женщины, произвольная программа
16:45
Мужчины, произвольная программа
18:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала.
Состав участников
Женщины: Камила Валиева, Софья Акатьева.
Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин.
Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
Танцы на льду: Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина – Андрей Багин.
Полный состав участников будет объявлен позже.
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