Коган о прыжковом турнире: «Участвуют все желающие фигуристы, в том числе из группы Соколовской. Мишин, Плющенко и Тутберидзе – это капитаны»

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Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прояснил формат чемпионата России по прыжкам, который пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

Известно, что в турнире примут участие команды тренеров Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Почитайте внимательно регламент: участвуют все желающие фигуристы. В том числе из группы Светланы Соколовской.

Мишин, Плющенко и Тутберидзе – не команды, которые представляют этих тренеров. В данном случае это как бы капитаны. В регламенте все написано – читайте!» – сказал Коган.

Представлен регламент прыжкового турнира фигуристов: плей-офф в личных соревнованиях и пять раундов в командных

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