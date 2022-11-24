Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) Александр Коган прояснил формат чемпионата России по прыжкам, который пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

Известно, что в турнире примут участие команды тренеров , и .

«Почитайте внимательно регламент: участвуют все желающие фигуристы. В том числе из группы .

Мишин, Плющенко и Тутберидзе – не команды, которые представляют этих тренеров. В данном случае это как бы капитаны. В регламенте все написано – читайте!» – сказал Коган.

Представлен регламент прыжкового турнира фигуристов: плей-офф в личных соревнованиях и пять раундов в командных