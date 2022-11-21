Первый канал покажет прыжковый турнир фигуристов, который пройдет в Санкт-Петербурге

Теги Евгений Плющенко телевидение Алексей Мишин Первый канал Этери Тутберидзе прыжковый турнир Фигурное катание

Первый канал покажет прыжковый турнир фигуристов, который пройдет 4 декабря в Санкт-Петербурге.

В рамках соревновательного дня состоятся:

  • личный турнир, где будет выявлен первый в истории чемпион России по прыжкам среди мужчин и среди женщин, а также абсолютный чемпион в обеих категориях.

Трансляции на Первом канале пройдут 4 декабря, начало – в 15:15 и 23:45 по московскому времени. 

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