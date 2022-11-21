Первый канал покажет прыжковый турнир фигуристов, который пройдет в Санкт-Петербурге
Первый канал покажет прыжковый турнир фигуристов, который пройдет 4 декабря в Санкт-Петербурге.
В рамках соревновательного дня состоятся:
- командный турнир, где тренеры Алексей Мишин, Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко выведут на лед команды, сформированные из воспитанников своих школ, а также приглашенных спортсменов;
- личный турнир, где будет выявлен первый в истории чемпион России по прыжкам среди мужчин и среди женщин, а также абсолютный чемпион в обеих категориях.
Трансляции на Первом канале пройдут 4 декабря, начало – в 15:15 и 23:45 по московскому времени.
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