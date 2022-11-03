Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят в прыжковом турнире в Санкт-Петербурге

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Фигуристы из групп Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина выступят в командном прыжковом турнире, который пройдет 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания России (ФФКР). Тренеры выведут на лед команды, сформированные из воспитанников своих школ и приглашенных спортсменов. Участие примут фигуристы из одиночного и парного катаний.

Также в рамках соревнований пройдет личный турнир, где будут определяться чемпионы среди женщин и мужчин, а также абсолютный победитель вне категорий.

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