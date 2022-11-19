ФФКР объявила требования для допуска к прыжковому турниру: женщины должны исполнить любой элемент ультра-си, мужчины – по два четверных

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала требования для участников чемпионата России по прыжкам, который пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

Заявку на турнир смогут подать женщины, исполняющие один из следующих элементов: тройной аксель, четверные тулуп, сальхов, риттбергер, флип или лутц.

Среди мужчин смогут выступить фигуристы, исполняющие как минимум по два четверных. Критерием будет считаться исполнение прыжков с положительным GOЕ (оценкой за исполнение) на соревнованиях.

К участию допустят спортсменов 2009 года рождения и старше. Члены сборной России допускаются до основной сетки личных соревнований без предварительного отбора.