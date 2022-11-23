Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». КМС. Щербакова и Гончаров, Алексова и Владимиров, Шичина и Хубулов покажут произвольные танцы
24 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми дуэты представят произвольные танцы в соревнованиях КМС. После ритм-танца лидируют Анна Щербакова и Егор Гончаров.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
«На призы губернатора Пермского края»
Пермь
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 11.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Василиса Мирошниченко – Александр Пискайкин
2. Дарья Боброва – Егор Болдырев
3. Анна Соболева – Матвей Чураков
4. Влада Храмова – Матвей Грачев
5. Ева Плесовских – Марк Желтышев
Вторая разминка
6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин
7. Александра Шабалина – Иван Галаев
8. Полина Пилипенко – Павел Драко
9. Варвара Курносенко – Федор Варламов
10. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Третья разминка
11. Елизавета Малеина – Григорий Родин
12. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов
13. София Алексова – Илья Владимиров
14. Юлия Чуркина – Борис Фролов
15. Анна Щербакова – Егор Гончаров
Положение после ритм-танца
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 70,87
2. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 66,09
3. София Алексова – Илья Владимиров – 64,68
4. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 64,33
5. Елизавета Малеина – Григорий Родин – 62,33
6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 60,55
7. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 58,58
8. Полина Пилипенко – Павел Драко – 54,21
9. Александра Шабалина – Иван Галаев – 52,08
10. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 50,30
11. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 47,81
12. Влада Храмова – Матвей Грачев – 46,63
13. Анна Соболева – Матвей Чураков – 46,53
14. Дарья Боброва – Егор Болдырев – 40,62
15. Василиса Мирошниченко – Александр Пискайкин – 36,99
Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов
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