Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». КМС. Щербакова и Гончаров, Алексова и Владимиров, Шичина и Хубулов покажут произвольные танцы

24 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми дуэты представят произвольные танцы в соревнованиях КМС. После ритм-танца лидируют Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 11.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Василиса Мирошниченко – Александр Пискайкин

2. Дарья Боброва – Егор Болдырев

3. Анна Соболева – Матвей Чураков

4. Влада Храмова – Матвей Грачев

5. Ева Плесовских – Марк Желтышев

Вторая разминка

6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

7. Александра Шабалина – Иван Галаев

8. Полина Пилипенко – Павел Драко

9. Варвара Курносенко – Федор Варламов

10. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Третья разминка

11. Елизавета Малеина – Григорий Родин

12. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов

13. София Алексова – Илья Владимиров

14. Юлия Чуркина – Борис Фролов

15. Анна Щербакова – Егор Гончаров

Положение после ритм-танца

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 70,87

2. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 66,09

3. София Алексова – Илья Владимиров – 64,68

4. Елизавета Шичина – Гордей Хубулов – 64,33

5. Елизавета Малеина – Григорий Родин – 62,33

6. – Дмитрий Студеникин – 60,55

7. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 58,58

8. Полина Пилипенко – Павел Драко – 54,21

9. Александра Шабалина – Иван Галаев – 52,08

10. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 50,30

11. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 47,81

12. Влада Храмова – Матвей Грачев – 46,63

13. Анна Соболева – Матвей Чураков – 46,53

14. Дарья Боброва – Егор Болдырев – 40,62

15. Василиса Мирошниченко – Александр Пискайкин – 36,99

Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов