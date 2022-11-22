Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». КМС. Дуэты выступят с ритм-танцами

Теги сборная России результаты танцы на льду Серия Гран-при России На призы губернатора Пермского края Фигурное катание

23 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми дуэты представят ритм-танцы в соревнованиях КМС.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

ПРИМЕЧАНИЕ: состав участников будет добавлен позднее.

Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов

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