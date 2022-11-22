Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». КМС. Дуэты выступят с ритм-танцами
23 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми дуэты представят ритм-танцы в соревнованиях КМС.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
«На призы губернатора Пермского края»
Пермь
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
ПРИМЕЧАНИЕ: состав участников будет добавлен позднее.
Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов
Комментарии