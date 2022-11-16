Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Румак и Гончаров, Кузьмина и Студеникин, Пилипенко и Драко выступят с произвольными танцами

17 ноября в Самаре на этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров будут разыграны медали в соревнованиях танцоров на льду.

После ритм-танца лидируют Анна Румак и Глеб Гончаров.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 12.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Василиса Мирошниченко – Александр Пискайкин

2. Дарья Боброва – Егор Болдырев

3. Анна Чикмарева – Роман Замальдинов

Вторая разминка

4. Мария Сорокина – Арсений Антропов

5. Полина Пилипенко – Павел Драко

6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

7. Анна Румак – Глеб Гончаров

Положение после ритм-танца

1. Анна Румак – Глеб Гончаров – 71,87

2. – Дмитрий Студеникин – 63,95

3. Полина Пилипенко – Павел Драко – 55,59

4. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 55,32

5. Анна Чикмарева – Роман Замальдинов – 43,94

6. Дарья Боброва – Егор Болдырев – 41,98

7. Василиса Мирошниченко – Александр Пискайкин – 39,09