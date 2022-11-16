Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Румак и Гончаров, Кузьмина и Студеникин, Пилипенко и Драко выступят с произвольными танцами
17 ноября в Самаре на этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров будут разыграны медали в соревнованиях танцоров на льду.
После ритм-танца лидируют Анна Румак и Глеб Гончаров.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 12.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Василиса Мирошниченко – Александр Пискайкин
2. Дарья Боброва – Егор Болдырев
3. Анна Чикмарева – Роман Замальдинов
Вторая разминка
4. Мария Сорокина – Арсений Антропов
5. Полина Пилипенко – Павел Драко
6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
7. Анна Румак – Глеб Гончаров
Положение после ритм-танца
1. Анна Румак – Глеб Гончаров – 71,87
2. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 63,95
3. Полина Пилипенко – Павел Драко – 55,59
4. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 55,32
5. Анна Чикмарева – Роман Замальдинов – 43,94
6. Дарья Боброва – Егор Болдырев – 41,98
7. Василиса Мирошниченко – Александр Пискайкин – 39,09
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