Константинова об инциденте с Трусовой и фанатом: «Это недопустимая халатность со стороны организаторов. Немного пугает, что у людей есть такая возможность»
Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала инцидент на этапе Гран-при России в Самаре, когда фанат выбежал на лед к Александре Трусовой после выступления.
«Думаю, что в целом этот букет получить довольно приятно, но это недопустимая халатность со стороны организаторов, это может быть опасно. Девчонки обладают широкой известностью, и люди бывают разные.
Я надеюсь, что ей подарили букет с исключительно положительными посылами. Но это немного пугает, что у людей есть такая возможность просто выбежать на лед. А если человек это сделал во время проката? Представляете, какой бы был ужас», – рассказала Константинова.
Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐
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