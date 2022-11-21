Константинова об инциденте с Трусовой и фанатом: «Это недопустимая халатность со стороны организаторов. Немного пугает, что у людей есть такая возможность»

Российская фигуристка прокомментировала инцидент на этапе Гран-при России в Самаре, когда фанат выбежал на лед к после выступления.

«Думаю, что в целом этот букет получить довольно приятно, но это недопустимая халатность со стороны организаторов, это может быть опасно. Девчонки обладают широкой известностью, и люди бывают разные.

Я надеюсь, что ей подарили букет с исключительно положительными посылами. Но это немного пугает, что у людей есть такая возможность просто выбежать на лед. А если человек это сделал во время проката? Представляете, какой бы был ужас», – рассказала Константинова.

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐