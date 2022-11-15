Станислава Константинова: «У Туктамышевой хорошая форма, она очень преобразилась. Но конкурировать ей трудновато, так как фигурное катание идет вперед»

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Фигуристка Станислава Константинова и хореограф Бетина Попова порассуждали о том, кто является лучшей фигуристкой России.

– Туктамышева сейчас первый номер?

Константинова: Я не совсем согласна. Для меня она самая любимая спортсменка за всю текущую серию Гран-при, но периодически у нее нет каскадов 3-3 в программе. Понятно, что Камила Валиева сейчас не в лучшей форме, у нее нет кучи четверных прыжков. Но она добирает вращениями.

Попова: Я думаю, что Лиза стоит вне этой «очереди». У нас в танцах есть очередь, так и здесь. Вот стоят все: первый, второй, третий и Лиза где-то сбоку.

– А кто тогда в лучшей форме из женщин?

Константинова: У Туктамышевой хорошая форма, она очень преобразилась. Отличные программы, улучшились вращения. Но конкурировать ей трудновато, так как фигурное катание идет вперед. Лиза успевает, но это труднее. Совершенствоваться тяжелее, чем врываться.

Попова: На данной момент лучшей фигуристки в стране нет. У кого-то лучше прыжки, у кого-то программа более накатанная. Кто-то физически чуть лучше готов. Но в целом такого человека сейчас нет. Нужно будет смотреть по чемпионату России – кто будет первым номером сборной.

КонстантиноваАделия Петросян. Она в хорошей форме, у нее отличные программы. Но она еще молодая, не всегда справляется с давлением. Но для меня она сильнее, эмоциональнее. Но это мое мнение.

Попова: Но Акатьева тоже не всегда справляется, чтобы ворваться. Думаю, что это все нужно будет смотреть в очной встрече – в конце сезона. Еще нужно учитывать, что обе девочки пока еще маленькие. У взрослых спортсменов есть свой, сложившийся стиль, они могут катать любой образ. А маленькие девчонки только учатся, пробуют. В начале сезона это все равно выглядит не так, как задумал постановщик. Пока рано судить девчонок.

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