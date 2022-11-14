Александр Жулин: «Туктамышева подтвердила высокий класс. В таком, скажем, зрелом возрасте справляться с молодыми девушками – просто нет слов»

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил победу фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Москве.

«Елизавета Туктамышева подтвердила свой высокий класс. Она вызывает огромное уважение к себе. Два [тройных] акселя и все остальное – она просто потрясающая спортсменка.

В таком, скажем, зрелом возрасте (Туктамышевой 25 лет – Sports.ru) справляться с молодыми девушками – у меня просто нет слов. Елизавета огромный молодец, и желаю ей только здоровья, терпения и успехов. Очень большое уважение вызывает ее тренерский штаб во главе с Алексеем Мишиным», – цитурует Жулина «Р-Спорт».

«Причем обыграла двух роскошных девочек. У Акатьевой не очень удалась программа, а Муравьева мне понравилась. Что у Акатьевой, что у Муравьевой очень большие перспективы в будущем. Но Туктамышева была посильнее, рад за нее. Она на протяжении многих лет демонстрирует очень высокий уровень.

Сколько еще лет она способна его удерживать? Не знаю, лучше ее спросить. Однако Туктамышева – молодец, находит мотивацию, борется, выходит после травмы. Вызывает огромное уважение», – приводит слова Жулина «Матч ТВ».

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!