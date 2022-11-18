Петр Гуменник: «Сейчас нас не допускают, но стоит смотреть на соперников на международном уровне, чтобы не замкнуться на спорте в России»

Российский фигурист Петр Гуменник объяснил, почему следит за международными соревнованиями.

– Следишь ли ты вообще за международным сезоном?

– Да, посматриваю. Да, нас сейчас не допускают, но стоит смотреть на соперников, которые выступают на международном уровне, чтобы не замкнуться на спорте в России. Чтобы подсматривать какие-то вещи полезные.

– Можешь ли кого-то выделить, кто запомнился за последние турниры?

– Самое грандиозное и значимое – Илья Малинин выехал четверной аксель, это больше всего запомнилось. Также мне нравится, как катается Шома Уно.

– Если говорить о достижениях Малинина: они мотивируют работать дальше или руки все же опускаются, потому что не понимаешь, как же он это сделал?

– Когда первый раз смотришь, такой вопрос возникает, да. А потом думаешь – раз он это сделал, значит, это возможно? Значит, то, что прыгаю я – это еще не самое сложное, и это можно с легкостью делать. Это мотивирует, – сказал Гуменник.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов