Петр Гуменник: «Мне кажется, я способен исполнить четверной аксель. Над тройным мы долго работали, и он стал у меня легким и хорошим»

Российский фигурист ответил на вопрос, может ли он себе представить, что в будущем исполнит четверной аксель.

«Мне кажется, что как раз таки я способен. У меня были проблемы с тройным акселем. Я пришел в клуб Москвиной, и мы с Вероникой Анатольевной (Дайнеко) очень долго работали над этим прыжком.

Разбирали его с нуля, и в результате он стал у меня очень легким и хорошим. Поэтому, кажется, с четверным у меня есть шансы», – сказал Гуменник.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов