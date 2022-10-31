Соколовская выложила фото с Трусовой, Кондратюком и Самоделкиной: «Только спортсмены нас делают счастливыми и успешными. Все непросто, но мы вместе и мы живем»

Тренер Светлана Соколовская опубликовала фото со своими учениками , , Софьей Самоделкиной и специалистом Лилией Биктагировой.

На втором этапе Гран-при России в Сочи Кондратюк одержал победу, Самоделкина заняла второе место, Трусова стала третьей.

«Сегодня так. Только спортсмены нас делают счастливыми и успешными. Все непросто, но мы вместе и мы живем.

Огромное спасибо каждому болельщику. Вы наша сила», – написала Соколовская.

У Трусовой каждый сезон новый тренер: с Тутберидзе – объятия и истерика, с Плющенко – палец вниз, с Соколовской прижались головами

«Услышала про себя обидную фразу: к Соколовской ушли – значит, ничего не получится». Новый тренер Трусовой – кто она?