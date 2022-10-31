Соколовская выложила фото с Трусовой, Кондратюком и Самоделкиной: «Только спортсмены нас делают счастливыми и успешными. Все непросто, но мы вместе и мы живем»
Тренер Светлана Соколовская опубликовала фото со своими учениками Марком Кондратюком, Александрой Трусовой, Софьей Самоделкиной и специалистом Лилией Биктагировой.
На втором этапе Гран-при России в Сочи Кондратюк одержал победу, Самоделкина заняла второе место, Трусова стала третьей.
«Сегодня так. Только спортсмены нас делают счастливыми и успешными. Все непросто, но мы вместе и мы живем.
Огромное спасибо каждому болельщику. Вы наша сила», – написала Соколовская.
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