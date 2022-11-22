Софья Самоделкина: «Этап Гран-при в Самаре сложился удачно, но не без ошибок. Трибуны меня очень поддержали и прибавили сил»

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Фигуристка Софья Самоделкина обратилась к тренерам и болельщикам после победы на этапе Гран-при России в Самаре.

«Самара, спасибо! Завершился мой второй этап гран-при в Самаре, этот этап сложился удачно, но не без ошибок.

Хотела бы в первую очередь поблагодарить моих тренеров. Светлана Владимировна, Лилия Айратовна, Станислав Владимирович, Виталий Юрьевич, наш самый лучший доктор, – спасибо вам, что остаетесь рядом, несмотря ни на что!

Мама, папа, бабуля, сестренки, братья, спасибо за веру! Без ваших милейших сообщений было бы по-другому. Ну и, конечно, дорогие мои болельщики, для меня была полная неожиданность услышать столько народу на трибунах, меня это очень поддержало и прибавило сил. Вы – самые-самые лучшие!

Спасибо моей команде за быструю организацию. Также хочу поздравить наших ребят, Саша – ты наша ракета, Марк – боец! Ну и Саша – просто космос! Благодарю вас всех и буду работать дальше», – написала Самоделкина в телеграм-канале.

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